Xbox Store: perché in Giappone alcuni vecchi giochi costano 1.500 euro?

Con il crescente successo in Giappone di Xbox Series X/S, sono ormai in molti, tra gli appassionati di console Microsoft nel paese del Sol Levante, a chiedersi perché il locale Xox Store venda a prezzi esorbitanti vecchi giochi per Xbox 360 e Xbox originaria.

Sfogliando le discussioni intavolate sui social da diversi giocatori di console Xbox in Giappone emergono infatti le lamentele e i dubbi di chi, giustamente, pretende un chiarimento da Microsoft per i prezzi a dir poco incredibili che vengono esposti su Xbox Store per alcuni videogiochi delle passate generazioni di sistemi verdecrociati.

I titoli interessati da questa "anomalia commerciale" sono quattro, ciascuno con un prezzo che oscilla tra i 190.000 e i 200.000 yen (al tasso di cambio attuale, circa 1.500 euro!). Nella lista rientrano The Outfit, F.E.A.R. 2, Star Wars Starfighter Special Edition e Sacred 2 Fallen Angel. Cosa sta accadendo?

Nell'attesa di chiarimenti da parte della casa di Redmond, l'utenza del forum videoludico di ResetEra ha ripreso la notizia e, discutendo dell'illogico sovrapprezzo delle edizioni digitali su Xbox Store dei prodotti in questione, ricordano che ciascuno dei titoli segnalati fa parte dell'ultima ondata di giochi retrocompatibili per Xbox One e Series X/S annunciata da Microsoft dal palco dell'evento per i 20 anni di Xbox.

Secondo alcuni, quindi, il prezzo di listino a dir poco proibitivo delle versioni giapponesi dei giochi in questione potrebbe rappresentare una sorta di "disincentivo all'acquisto" fino alla risoluzione di eventuali problemi emersi con la loro esecuzione in retrocompatibilità su Xbox One o Series X/S. Nelle versioni occidentali di Xbox Store, d'altronde, tutti i titoli citati non sono disponibili all'acquisto.