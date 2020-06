Xbox Store si prepara a Xbox Series X? Presunte immagini leak per 'Mercury'

L'inizio del mese di giugno ha portato con sé alcune intriganti indiscrezioni su di un possibile piano di rinnovamento per Xbox Store, indicato con il nome in codice di "Mercury".

Ora si ricorrono ulteriori voci di corridoio in merito, emerse in seguito all'avvistamento in rete di presunte immagini leak della nuova versione di Xbox Store. Queste ultime sono state diffuse via Twitter da un account di lingua russa denominato "@wincommunity". Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha pubblicato una serie di presunte immagini leak di quello che potrebbe essere il nuovo concept e design dello store digitale verdecrociato.



Per mostrare i diversi dettagli che caratterizzerebbero "Mercury", gli scatti utilizzano come esempio la presunta scheda dedicata a Ori and the Will of the Wisps. Diversi gli elementi di novità che, se confermati, caratterizzerebbero il nuovo look dell'Xbox Store che, sempre secondo i rumor, dovrebbe essere destinato principalmente alla sua versione console.



Al momento, stiamo parlando solamente di indiscrezioni non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi in tutto o in parte errate. Non resta dunque che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Microsoft: novità in tal senso potrebbero giungere nel corso dell'Inside Xbox previsto per il mese di giugno. Nell'ambito del percorso di avvicinamento a Xbox Series X, quest'ultimo sarà infatti dedicato a piattaforme e servizi Xbox.