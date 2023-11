Xbox Store: i Publisher Spotlight invadono la piattaforma Microsoft con decine di offerte

Su Xbox Store è tempo di avventure simulative con gli ID@Xbox Offerta Simulatore, ma è anche arrivato il momento di scoprire ciò che di interessante ha da offrire la divisione gaming di Microsoft, Xbox, con la Serie Publisher Spotlight che garantisce risparmi fino all'80% su numerosi titoli che albergano tra le pagine dell'Xbox Store.

Dopo il divertimento a mai finire con le offerte Game Pass Family dell'Xbox Store, i marchio verde crociato ha messo a disposizione degli utenti ulteriori occasioni di intrattenimento videoludico. Volete saperne di più in tal senso? Allora vi rimandiamo all'elenco parziale dei titoli presenti nella lista:

Non mancano le occasioni di divertirsi con l'Xbox Store e le sue promo. Se siete interessati a saperne di più sulla sezione di cui sopra, trovate l'elenco completo dei giochi in saldo tramite collegamento presente in calce alla notiza.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!