Xbox Store, ecco i Publisher Spotlight pensati per i gamer: quali sono le promo migliori?

Fino ad una settimana fa giungevano dalle pagine dell'Xbox Store tante nuove promozioni, tra cui quelle dedicate alle più recenti esclusive del marchio Xbox. Tuttavia, le offerte degli ultimi giorni erano la "quiete prima della tempesta": sono iniziati i nuovi saldi dall'Xbox Store. Ci sono tantissimi titoli in sconto, ma quali sono i migliori?

Non è facile elencarli tutti, vista l'incredibile qualità delle produzioni acquistabili ad un prezzo ridotto: tra queste troviamo Prince of Persia The Lost Crown, Like a Dragon Ishin, Skull & Bones e molto altro. Pronti ad una sana dose di intrattenimento videoludico, in previsione del sempre più imminente fine settimana? Ecco allora il meglio del meglio disponibile sull'Xbox Store grazie ai Publisher Spotlight.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition passa da 99,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 70%;

Like a Dragon Ishin Deluxe Edition, da 69,99 euro a 34,99 euro; sconto del 50%;

Premium Edition di Skull and Bones, da 109,99 euro a 73,69 euro. La riduzione di prezzo ammonta al 33%;

Cult of the Lamb Heretic Edition è acquistabile a 20,99 euro. Il prezzo originale era a 34,99 euro ed è stato ridotto del 40%;

Prince of Persia The Lost Crown Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Assassin's Creed Valhalla passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Avatar Frontiers of Pandora - da 79,99 euro a 49,99 euro; sconto del 40%;

Bully Scholarship Edition passa da 14,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 40%;

Cassette Beasts - da 19,99 euro a 13,99 euro. La riduzione di prezzo ammonta al 30%;

Far Cry 4 è disponibile a 5,99 euro. Il prezzo originale era a 29,99 euro e lo sconto è dell'80%.

Finisce qui la selezione di titoli in offerta. Pronti ad una nuova avventura videoludica da portare a termine? A distanza di quasi un mese dall'inizio dei saldi EA sull'Xbox Store con EA Sports FC 24 e altri giochi a prezzi bassissimi, gli sconti continuano.