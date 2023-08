Xbox Store, ecco i Publisher Spotlight: sconti fino all'80% su Assassin's Creed e altro

Si avvicina la fine dell'estate, ma con essa giungono tra le pagine di Xbox alcune incredibili promozioni per accaparrarsi alcuni titoli importantissimi ad un prezzo ridotto. Dopo il via ai tanti giochi in sconto su Xbox Series X con i saldi estivi dell'Xbox Store, è il momento di scoprire ciò che ha da offrire la selezione dei Publisher Spotlight.

Volete qualche nome di vostro probabile interesse? Teslagrad, Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Anno 1800 e molto altro ancora. Le occasioni non mancano anche in questo caso, perciò siete pronti a scoprire ciò che di buono ha da offrire quest'oggi la casa di Redmond con il suo portale digitale? Qui a seguire vi elenchiamo le promozioni migliori provenienti dall'Xbox Store:

Teslagrad Power Pack Edition, scontato del 30% da 29,99 euro a 20,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla, scontato del 75% da 69,99 euro a 17,49 euro;

The Elder Scrolls Online Upgrade: Necrom, scontato del 35% da 39,99 euro a 25,99 euro;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition, scontato dell'80% da 99,99 euro a 19,99 euro;

Afterimage, scontato del 30% da 24,99 euro a 17,49 euro;

Anno 1800 Console Edition- Deluxe, scontato del 30% da 49,99 euro a 34,99 euro;

Ary and the Secret of Seasons, scontato dell'80% da 39,99 euro a 7,99 euro;

Assassin's Creed Rogue Remastered, scontato del 70% da 29,99 euro a 8,99 euro;

Assassin's Creed III Remastered, scontato da 39,99 euro a 9,99 euro;

Assassin's Creed IV Black Flag, scontato del 70% da 19,99 euro a 5,99 euro;

Assassin's Creed Odyssey, scontato dell'80% da 69,99 euro a 13,99 euro;

Assassin's Creed Origins, scontato dell'85% da 69,99 euro a 10,49 euro;

Assassin's Creed Syndicate, scontato del 70% da 29,99 euro a 8,99 euro;

Assassin's Creed The Ezio Collection, scontato del 70% da 49,99 euro a 14,99 euro;

Assassin's Creed Unity, scontato del 70% da 29,99 euro a 8,99 euro;

Cris Tales, scontato dell'80% da 39,99 euro a 7,99 euro;

Rainbow Six Extraction Deluxe Edition, scontato del 75% da 59,99 euro a 14,99 euro;

Remothered: Broken Porcelain, scontato del 90% da 29,99 euro a 2,99 euro.

Passano i giorni, ma il divertimento in casa Microsoft con gli sconti dell'Xbox Store non passa di certo. Le occasioni più che buono non sono affatto rare: ad esempio, le ultime offerte per il weekend sull'Xbox Store con FIFA 23, UFC 4 e tanti altri sconti risalgono a pochi giorni fa, ma è già tempo di nuove promozioni. Fateci sapere se siete interessati ad alcuni dei giochi attualmente in promozione,

