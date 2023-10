Xbox store, è l'ora dei regali: disponibile per tutti un'esclusiva Xbox 360 gratis

Dopo che ieri è stato dato il via al weekend con i saldi dedicato agli open world sull'Xbox Store, continuano le sorprese per un fine settimana all'insegna del gaming: nelle ultime ore, infatti, tra le pagine dell'Xbox Store è apparsa un'offerta da cogliere al volo, con un'esclusiva dell'era Xbox 360 gratis per tutti gli utenti.

Ma di che gioco si tratta? Ebbene, da oggi è possibile riscattare gratuitamente Too Human presso il Microsoft Store su Xbox, senza alcun costo aggiuntivo e facendo in modo che il titolo entri a far parte in via definitiva della propria libreria digitale. L'avventura videoludica del 2008 sviluppata da Silicon Knights e pubblicata da Microsoft Game Studios è ora disponibile per ogni utente intenzionato a riscattare questo regalo.

Too Human è riproducibile anche su Xbox One e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità messa a punto dalla casa di Redmond, perciò quale modo migliore per recuperare una delle vecchie glorie del passato, se non ottenendo gratuitamente un titolo dell'era Xbox 360? Come se le grandi offerte a tema action/adventure sull'Xbox Store non fossero abbastanza per andare alla ricerca dell'occasione da non lasciarsi sfuggire, adesso è possibile giocare a Too Human in modo gratuito da oggi stesso, grazie al nuovo regalo dell'Xbox Store. Siete contenti del regalo per tutti i giocatori, o siete tra gli utenti che erano già in possesso del prodotto?