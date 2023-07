Xbox Store, alla ricerca di nuove offerte? Red Dead Redemption 2, Elden Ring e altri saldi

L'estate è ancora nel pieno del suo corso e, per festeggiare al meglio l'approdo della stagione più calda dell'anno, l'Xbox Store è stato invaso da demo, grazie al via dell'ID@Xbox con quaranta demo gratis da provare. Ma all'interno della piattaforma digitale della casa verde crociata è tempo anche di una nuova campagna sconti.

Siete alla ricerca di nuove avventure? Se sì, allora, preparatevi forte. Dopo i tanti saldi inediti sull'Xbox Store sui giochi Xbox Series S e One, è tempo di incredibili offerte. Tra i nomi del momento troviamo: The Witcher 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Rainbox Six Siege, NBA 2K23, The Crew 2, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo ciò che di meglio ha da offrire l'Xbox Store:

The Crew 2 Gold Edition passa da 89,99 euro a 8,99 euro;

Grand Theft Auto V: Premium Edition passa da 29,99 euro a 20,09 euro;

Blasphemous passa da 24,99 euro a 6,24 euro;

NBA 2K23 per Xbox One passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

The Escapist 2 - Game of the Year Edition passa da 26,99 euro a 6,74 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 43,99 euro;

The Witcher 3: Wild Hunt passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Dredge - Digital Deluxe Edition passa da 26,99 euro a 21,59 euro;

Elden Ring passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Cuphead passa da 19,99 euro a 13,99 euro;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition passa da 84,99 euro a 67,99 euro;

F1 23 Champions Edition passa da 99,99 euro a 59,99 euro;

Steelrising - Standard Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Age of Empires : Definitive Edition - Return of Rome passa da 14,99 euro a 11,24 euro;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Overcooked 2! Gourmet Edition passa da 42,49 euro a 10,62 euro;

Star wars Jedi: Survivors passa da 79,99 euro a 59,99 euro;

MotoGP 23 passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

NBA 2K23 per Xbox Series X/S passa da 39,99 euro a 7,99 euro;

Sekiro Shadows Die twice - GOTY Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Call of Duty Black Ops 2 passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Call of Duty Moder Warfare 3 passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Call of Duty Black Ops passa da 29,99 euro a 14,99 euro.

La festa continua nell'Xbox Store, con una sfilza di offerte che regaleranno numerosissime ore di divertimento ai giocatori di tutto il mondo, pronti a divertirsi in occasione dell'avvento dell'estate.