Xbox Store si rifà il look in vista di Series X: ecco le prime immagini

Il Principal Program Manager della divisione Xbox di Microsoft, Cody Bird, illustra le novità del nuovo Xbox Store che debutterà a breve su Xbox One e che, con ogni probabilità, sarà accessibile tramite la dashboard di Xbox Series X al lancio della console nextgen.

In base alle informazioni snocciolate da Bird, il nuovo Microsoft Store su Xbox sarà due volte più veloce della sua versione attuale, con un avvio che richiede meno di due secondi e una navigazione notevolmente migliorata.

Tra gli interventi compiuti dalla casa di Redmond per rivedere il proprio store digitale, citiamo poi la riorganizzazione delle schede per facilitare la ricerca di giochi, DLC, app, video e film. Sempre nell'ottima di una revisione dell'esperienza offerta nella consultazione delle pagine che compongono lo Store Xbox, rientra inoltre l'impegno di Microsoft per rendere più inclusiva e intuitiva la fruizione dei contenuti tramite un sistema di navigazione e ricerca completamente riprogettato, con l'aggiunta di nuove funzioni per rendere più sicuro l'accesso al negozio in base alle impostazioni scelte tra controllo genitori e limitazioni degli account associati alla console.

I primi a sperimentare queste novità saranno gli utenti del programma Xbox Insider, con il pre-roll dell'aggiornamento del software di sistema previsto per il 5 agosto. In calce alla notizia trovate le immagini che ritraggono il nuovo Xbox Store di Xbox One e, da fine 2020, di Xbox Series X.