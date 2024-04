Xbox Store, la saga di Fallout è in sconto! Si festeggia la serie Amazon con tante offerte

Ormai vi abbiamo parlato parecchio della serie Amazon di Fallout, la sorpresa dell'anno. Quanto realizzato dal colosso americano per gli abbonati a Prime Video è incredibile, soprattutto per gli amanti delle esperienze videoludiche messe a punto da Bethesda. Allora quale occasione per festeggiare il brand, se non con delle offerte su Xbox Store?

Il brand di Fallout è "rinato" grazie alla serie Amazon, la quale ha aumentato i numeri di engagement generati da alcune delle più importanti iterazioni. Nel fare questo, però, diversi client videoludici hanno messo in offerta tutti i capitoli della serie: è questo il caso dell'Xbox Store e delle offerte sul franchise di Fallout. Pronti a recuperare grandi titoli spendendo pochissimo?

Fallout 76 Atlantic City Boardwalk Paradise Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Fallout 4 Game of the Year Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Fallout 3 - da 9,99 euro a 2,49euro, con uno sconto del 75%;

Fallout 76 è ora acquistabile a soli 7,99 euro, grazie alla riduzione di prezzo pari all'80%;

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Fallout 4 Automatron - da 9,99 euro a 3,99 euro; -60% sul costo di listino;

Fallout 4 Contraptions Workshop - da 4,99 euro a 1,99 euro; -60% sul costo di listino;

Fallout 4 Far Harbor- da 4,99 euro a 1,99 euro; -60% sul costo di listino;

Fallout 4 Vault-Tech Workshop da 4,99 euro a 1,99 euro; -60% sul costo di listino;

Fallout 4 Nuka-World passa da 9,99 eur a 3,99 euro, con un sconto del 60%;

Fallout 4 Season Pass va in sconto a 12,49 euro (-65% sul prezzo di 34,99 euro);

Fallout 76 Atlantic City High Stakes Bundle passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Fallout New Vegas - da 9,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 75%.

Si conclude così l'offerta messa a punto nelle pagine dell'Xbox Store. Pronti a rivivere alcune delle avventure GdR che hanno segnato maggiormente gli open world videoludici?