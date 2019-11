Xbox Store: i saldi per il Black Friday sono ora accessibili a tutti!

Buone notizie per tutti i giocatori Xbox One! I saldi per il Black Friday, inizialmente accessibili ai soli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, sono ora aperti a tutti i giocatori!

Ciò significa che adesso chiunque può usufruire della moltitudine di offerte sui giochi e i DLC per Xbox One e Xbox 360, che rimarranno attive fino al 2 dicembre. Gli abbonati a Xbox Live Gold (che è incluso in Xbox Game Pass Ultimate) possono tuttavia usufruire di uno sconto aggiuntivo. Facciamo degli esempi.

Red Dead Redemption 2 può essere acquistato in offerta a 41,99 euro, ma gli abbonati i servizi di cui sopra possono farlo loro a 34,99 euro. FIFA 20 è proposto a 52,49 euro, ma con lo sconto aggiuntivo viene 45,49 euro, e così via: Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition a 76,49 euro (67,99 euro per i Gold), Borderlands 3 a 48,99 euro (41,99 euro per i Gold), Destiny 2: Ombre dal Profondo a 24,49 euro (20,99 euro per i Gold), The Outer Worlds a 49,79 euro (44,99 euro per i Gold), Control a 44,99 euro (38,99 euro per i Gold), Assassin's Creed Odyssey a 34,99 euro (27,99 euro per i Gold), GTA 5: Premium Online Edition a 11,99 euro (9,89 per i Gold).

Questi sopra riportati sono solamente degli esempi, per la lista completa vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox. Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che in occasione del Black Friday 2019 potete acquistare i primi tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro, ottenendo in un colpo solo tutti i benefici di Xbox Game Pass per PC, Xbox Game Pass per console e Xbox Live Gold.