Xbox Store: al via i saldi Conto alla rovescia, ulteriori sconti per Gold e Ultimate

Microsoft si prepara alla fine dell'anno con una nuova promozione su Xbox Game Store, con sconti che arrivano fino al 50% su un'ampia selezione di giochi. Gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono inoltre risparmiare fino al 10% in più.

Star Wars Jedi: Fallen Order, ad esempio, è proposto a 55,99 euro, mentre gli abbonati Gold e Ultimate possono acquistarlo a 48,99 euro. Stesso discorso anche per Call of Duty: Modern Warfare (52,49 euro per tutti, 45,49 euro per gli abbonati), Red Dead Redemption 2 (41,99 euro per tutti, 34,99 euro per gli abbonati), Resident Evil 2 Remake (23,99 euro per tutti, 19,79 euro per gli abbonati), Assassin's Creed Odyssey (34,99 euro per tutti, 27,99 euro per gli abbonati), FIFA 20 ()41,99 euro per tutti, 34,99 euro per gli abbonati), Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (29,99 euro per tutti, 23,99 euro per gli abbonati) e così via. Segnaliamo anche Borderlands 3 a 38,49 euro, per il quale non sono previsti bonus per Ultimate e Gold.

Le offerte Conto alla Rovescia sono pensate per accompagnare l'inizio del nuovo anno, e scadranno il prossimo 3 gennaio. Per una panoramica completa dei giochi in sconto vi consigliamo di visitare la pagina web di Xbox Games Store.