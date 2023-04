Xbox Store, i saldi di primavera portano nuovi sconti: da ForzaHorizon a Rayman e non solo

I nuovi saldi settimanali con tanti giochi in sconto su Xbox Store hanno dato il via a tante offerte per i possessori di Xbox Series X e non solo. Eppure, Microsoft continua a rilasciare diverse campagne di sconti per i giocatori: è questo il caso dei saldi di primavera, disponibili da oggi 6 aprile fino al 21 aprile.

Tante offerte per tanti giochi: è questo il "mantra" della casa di Redmond e dei saldi di primavera, alla cui lista di promozioni compaiono i nomi di Dragon Ball Xenoverse 1 e 2, Forza Horizon 5, Lego Star Wars La Saga Degli Skywalker e molto altro. Qui di seguito vi riportiamo un elenco delle principali produzioni videoludiche attualmente in sconto sull'Xbox Store:

Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 Bundle passa da 89,98 a 13,49 euro, con un risparmio di 76,49 euro;

Forza Horizon 5 Premium Edition passa da 99,99 euro a 49,99 euro per tutti i possessori di Game Pass. L'abbonamento consentirà di risparmiare 40,00 euro;

Lego Lo Hobbit passa da 39,99 euro a 5,99 euro, con un risparmio pari a 34,00 euro;

The Lego Movie Videogame passa da 34,99 euro a 5,24 euro, con un risparmio pari a 29,75 euro;

Lego Star Wars La Saga Degli Skywalker Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 27,99 euro. L'offerta consente di risparmiare 42,00 euro;

Rayman Origins passa da 14,99 euro a 4,99 euro, con un risparmio pari a 10,00 euro;

RIDE 4 passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con un risparmio pari a 59,50 euro;

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 55,99 euro, con un risparmio di 14 euro rispetto al prezzo di listino;

Sonic Frontiers passa da 59,99 euro a 40,19 euro, con un risparmio di 19,80 euro;

Assassin's Creed Valhalla passa da 69,99 euro a 17,49 euro per tutti gli abbonati a Game Pass;

Wild Hearts Edizione stardard passa da 79,99 euro a 63,99 euro. Il risparmio ammonta a 16,00 euro;

Sekiro Shadows Die Twice - GOTY Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro.

Dopo il via di Microsoft alle offerte starter pack sull'Xbox Store, la compagnia americana continua a mettere a punto grandi occasioni per tutti i videogiocatori di recuperare grandi esperienze più o meno recenti.