Xbox Store e gli sconti di fine anno: come ricevere 5.000 Punti Rewards o 5 euro di buono

Dalle pagine del programma Microsoft Rewards, la casa di redmond informa tutti gli utenti Xbox One e Series X/S che, fino all'1 gennaio 2021, è possibile ricevere 5.000 Punti Rewards o un buono da 5 euro partecipando agli Sconti di Fine Anno su Xbox Store.

Legata al rinnovato sistema delle Missioni Xbox Game Pass, l'ultima iniziativa dell'azienda statunitense permette agli iscritti al programma Microsoft Rewards di ottenere punti con cui riscattare premi ingame che spaziano dagli abbonamenti mensili gratis ai buoni sconto da 2 o più euro da spendere su Xbox Store. Grazie ai punti Microsoft è possibile effettuare delle donazioni ad enti benefici.

Come illustrato nella scheda punti Offerte Conto alla Rovescia apparsa nella schermata dei Rewards accessibile attraverso il proprio account Xbox o Microsoft, chi desidera aderire alla promozione e ottenere 5.000 Punti Rewards deve spendere un minimo di 40 euro nell'acquisto dei giochi Xbox One in promozione. I titoli Xbox 360, quindi, non rientrano nell'offerta; l'iniziativa risulta essere valida solo per l'acquisto su Microsoft Store di prodotti digitali per Xbox, Windows o giochi online.

Una volta completato questo passaggio, per riscattare i 5.000 Punti Microsoft basterà seguire le indicazioni offerte dalla scheda e ricevere questo cospicuo quantitativo di Punti con cui sbloccare il buono da 5 euro o effettuare delle donazioni.