Xbox Store, gli sconti continuano per i gamer: DMC 5, Asura's Wrath e altro tra le promo

Dall'ora dei regali su Xbox Store con un'esclusiva Xbox 360 gratis per tutti all'ora delle promo è un attimo: la piattaforma digitale Xbox ha accolto a braccia aperte tanti nuovi sconti, con IP del passato e altri giochi più recenti che hanno subito una forte riduzione di prezzo rispetto al costo di listino. I saldi continuano!

Volete qualche esempio di promo attualmente disponibili sull'Xbox Store, dopo che lo scorso weekend è stato dedicato alle offerte per gli open world? Tra i giochi in lista troviamo Immortals Fenyx Rising, Lego 2K Drive, One Piece Burning Blood, Devil May Cry 5 e tanto altro. Qui a seguire vi riportiamo un elenco parziale della nuova sezione dedicata agli sconti presso l'Xbox Store:

L'elenco è ricco di giochi in promozione, con una riduzione di prezzo rispetto a quello di listino alquanto elevato nella maggior parte dei casi. Avete trovato il gioco che fa per voi?

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!