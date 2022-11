Xbox Store, nuovi sconti per i giochi Xbox Series X/S e One con i Deals with Gold

Come consuetudine ogni settimana, Microsoft mette a disposizione una nuova serie di corposi sconti per tutti i suoi utenti Xbox Series X/S e Xbox One. Centinaia di titoli proposti a prezzi vantaggiosi, sia tra le esclusive che tra le più interessanti produzioni terze parti ed indie, sono pronti per essere acquistati dai fan.

Sul sito ufficiale Xbox viene confermato che le nuove offerte saranno disponibili fino al 28 novembre 2022. Non mancano giochi con sconti anche dell'80%, oltre a proposte esclusive per gli abbonati ad Xbox Live Gold, che questa settimana posso ad esempio acquistare il recente A Plague Tale Requiem con uno sconto del 20%. Di seguito ecco i giochi che compaiono nella prima pagina di offerte Xbox, ma il sito ufficiale offre molto di più e pertanto vi invitiamo a consultare con attenzione l'elenco completo così da trovare ad un prezzo vantaggioso il gioco che fa al caso vostro:

Forza Horizon 4 + 5 Premium Upgrade Bundle PC, Xbox One, Xbox Series X|S 50% Black Friday Sale

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 85% Black Friday Sale

A Memoir Blue Xbox Game Pass 25% Spotlight Sale

A Plague Tale: Requiem Xbox Game Pass 20% DWG*

A Way Out EA Play 80% Black Friday Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown Xbox One, Xbox Series X|S 85% Black Friday Sale

Aces Of the Luftwaffe – Squadron – Extended Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Aery – Calm Mind 2 Xbox One X Enhanced 33% DWG*

Alan Wake Xbox One Backward Compatible 50% Black Friday Sale

Alan Wake’s American Nightmare Xbox One Backward Compatible 50% Black Friday Sale

Alien Hominid HD Xbox One Backward Compatible 50% Black Friday Sale

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs Smart Delivery 40% Spotlight Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 75% Black Friday Sale

Anthem EA Play 90% Black Friday Sale

Anthem: Legion of Dawn Edition Xbox One X Enhanced 90% Black Friday Sale

Arcade Classics Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 80% Black Friday Sale

ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Black Friday Sale

Are You Smarter Than A 5th Grader? Smart Delivery 20% Black Friday Sale

Arise: A simple story Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

ARK: Ultimate Survivor Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Black Friday Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Ary and the Secret of Seasons Xbox One, Xbox Series X|S 85% Black Friday Sale

As Dusk Falls Xbox Game Pass 50% Black Friday Sale

Ashen: Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Xbox One Backward Compatible 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Antiquity Pack Xbox One, Xbox Series X|S 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Bundle: Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, and Assassin’s Creed Origins Smart Delivery 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed II Xbox One Backward Compatible 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed III Remastered Xbox One X Enhanced 60% Black Friday Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One, Xbox Series X|S 60% Black Friday Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry Add-On 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox Game Pass 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition Xbox One X Enhanced 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox Game Pass 80% Black Friday Sale Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Origins – Gold Edition Xbox One X Enhanced 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 67% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 75% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One, Xbox Series X|S 70% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Valhalla Smart Delivery 67% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle Smart Delivery 67% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 65% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition Smart Delivery 67% Black Friday Sale

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition Xbox One, Xbox Series X|S 65% Black Friday Sale

Assetto Corsa Xbox One, Xbox Series X|S 80% Black Friday Sale

Assetto Corsa Competizione Optimized For Xbox Series X|S 65% Black Friday Sale

Scopriamo infine quando escono e quali sono i nuovi giochi di dicembre 2022 per Xbox Game Pass già confermati.