Xbox Store, gli sconti non finiscono mai: tornano le incredibili offerte da CoD a Diablo

La casa di Redmond ha dato al via i super saldi con nuovi sconti su tantissimi giochi dell'Xbox Store. Eppure, l'insieme delle offerte proposte dal colosso americano del gaming offre molto altro tra le promozioni del momento: tra queste troviamo titoli dello spessore di Mortal Kombat 11, Call of Duty Modern Warfare 2 e occasioni a mai finire.

L'Xbox Store apre quindi le danze con l'iniziativa che permette di acquistare grandi IP a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. È dunque un'occasione da non asciarsi sfuggire, soprattutto per chi è intenzionato a recuperare alcuni dei titoli usciti nell'ultimo periodo e non solo. Qui al seguito vi elenchiamo le offerte principali presenti all'interno della piattaforma digitale verde crociata:

Mortal Kombat 11 Ultimate passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 51,99 euro;

Diablo Prime Evil Collection passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Call of Duty Black Ops Cold War passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Skate 3 passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Saints Row The Third passa da 14,99 euro a 2,24 euro;

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist passa da 19,99 euro a 55,99 euro;

P4A passa da 14,99 euro a 4,49 euro;

Red Dead Redemption 2 Utimate Edition passa da 99,99 euro a 29,99 euro;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition passa da 119,99 euro a 23,99 euro;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 69,99 euro a 10,49 euro;

Hunting Simulator 2 Xbox Series X/S passa da 59,99 euro a 11,99 euro;

Mortal Kombat X passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Sea of Thieves Deluxe Edition passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Ori The Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Halo Infinite Campagna passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Psychonauts 2 passa da 59,99 euro a 20,99 euro;

Atomi Heart passa da 69,99 euro a 55,99 euro.

È quindi giunto il momento di trovare la migliore offerta per le proprie esigenze in un mare di promozioni messe a punto dallo store di Microsoft. Tra i nomi della lista di cui sopra figura a più riprese anche l'iconica saga picchiaduro di Mortal Kombat, che si appresta a tornare sulla scena videoludica dopo il reveal trailer che ha reso Mortal Kombat 1 finalmente realtà.