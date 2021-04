Xbox Store e Sconti di Primavera: come ricevere 5.000 Punti Rewards o 5 euro di buono

La nuova tornata di Missioni mensili del programma Microsoft Rewards si lega agli Sconti di Primavera su Xbox Store per consentire agli iscritti al servizio di ottenere ben 5.000 Punti Rewards o un buono da 5 euro da spendere liberamente nel negozio digitale di Xbox One e Xbox Series X/S.

La nuova promozione lanciata dal colosso tecnologico americano è disponibile sulle pagine del programma Microsoft Rewards per tutti coloro che desiderano aumentare il proprio saldo di Punti Rewards. Come descritto nella scheda punti sulle Offerte di Primavera apparsa nella schermata dei Rewards consultabile attraverso il proprio account Xbox o Microsoft, per poter ottenere 5.000 Punti Rewards occorre spendere un minimo di 40 euro nell'acquisto dei giochi Xbox One e Series X/S in promozione (i titoli Xbox 360 non rientrano nell'offerta).

Una volta raggiunta la soglia minima dei 40 euro in giochi acquistati durante gli Sconti di Primavera su Xbox Store che si concluderanno il 15 aprile, basterà seguire i passaggi indicati dalla scheda sulle Offerte di Primavera del programma Microsoft Rewards per vedersi accreditare in maniera quasi istantanea i 5.000 Punti Rewards, dal valore complessivo di circa 5 euro. Grazie ai Punti Rewards, lo ricordiamo, è possibile riscattare premi che spaziano dagli abbonamenti mensili gratuiti su Xbox Game Pass ai buoni sconto da spendere liberamente su Xbox Store per l'acquisto di ulteriori giochi Xbox 360, Xbox One o Xbox Series X/S.

Sempre grazie ai Punti Rewards è anche possibile effettuare delle donazioni ad enti benefici. Fateci sapere con un commento se aderirete all'iniziativa e cosa ne pensate del programma Rewards di Microsoft. Per saperne di più sull'ultima iniziativa lanciata dalla casa di Redmond per incentivare gli acquisti sul proprio store digitale da parte dell'utenza Xbox, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento su come riscattare codici gratis con Microsoft Rewards.