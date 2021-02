Xbox Store: sconti della settimana, arrivano anche i nuovi Games with Gold di febbraio

Come ogni martedì lo store Xbox si aggiorna con tante novità tra cui le nuove offerte Deals with Gold, da segnalare inoltre il debutto dei Games with Gold della seconda metà di febbraio, scaricabili gratis da tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Giochi Xbox in offerta

Gli abbonati Xbox LIVE Gold possono approfittare degli sconti Deals with God su una selezione di giochi per Xbox One e Xbox Series X/S, tra cui AO Tennis 2, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Marvel's Avengers e Battlefield V.

Alekhine's Gun Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Animal Super Squad Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

AO Tennis 2 Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Apex Legends Bloodhound Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Publisher Sale

Apex Legends Champion Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Publisher Sale

Apex Legends Lifeline Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Publisher Sale

Apex Legends Octane Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Publisher Sale

Apex Legends Pathfinder Edition Xbox One, Xbox Series X|S 20% Publisher Sale

Battlefield V Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

Battlefield V Standard Edition Xbox One X Enhanced 65% Publisher Sale

Bayonetta Xbox One X Enhanced 50% Anime Month Sale

Big Pharma Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Bombfest Xbox One X Enhanced 85% DWG*

Boomerang Fu Xbox One, Xbox Series X|S 30% DWG*

Cloudpunk Xbox One, Xbox Series X|S 30% DWG*

Crysis Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Dead By Daylight: Special Edition Xbox Game Pass 60% Spotlight Sale

Diablo III: Eternal Collection Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

Disintegration Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Doodle Games Collector’s Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 67% Spotlight Sale

Doodle God: Crime City Xbox Play Anywhere 60% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition Xbox One X Enhanced 85% Anime Month Sale

Dungeon Scavenger Xbox One, Xbox Series X|S 15% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 Xbox One X Enhanced 33% DWG*

Farming Simulator 19 Anderson Group Equipment Pack Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 John Deere Cotton DLC Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 Kverneland & Vicon Equipment Pack Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 Platinum Edition Xbox One, Xbox Series X|S 33% DWG*

Farming Simulator 19 Platinum Expansion Add-On 33% Spotlight Sale

Farming Simulator 19 Premium Edition Xbox One X Enhanced 20% DWG*

Fear Effect Sedna Xbox One, Xbox Series X|S 85% Anime Month Sale

Forgotton Anne Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Generation Zero Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Generation Zero – Resistance Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 67% DWG*

Glaive: Brick Breaker Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Grey Skies: A War of the Worlds Story Xbox One X Enhanced 20% DWG*

Gunscape Xbox One, Xbox Series X|S 90% Spotlight Sale

Help Will Come Tomorrow Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Hotshot Racing Xbox Game Pass 50% DWG*

Hyperdrive Massacre Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Jump Force – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Anime Month Sale

King Oddball Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Lichdom: Battlemage Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Many Faces: Console Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Marvel’s Avengers Smart Delivery 50% DWG*

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition Smart Delivery 50% DWG*

Mass Effect (Back Compat) Xbox Game Pass 75% DWG*

Monster Boy and the Cursed Kingdom Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Morphite Xbox One X Enhanced 80% Spotlight Sale

My Hero One’s Justice 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Anime Month Sale

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

Naruto: Ultimate Ninja Storm Xbox One, Xbox Series X|S 60% Anime Month Sale

NASCAR Heat 5 Xbox One, Xbox Series X|S 33% DWG*

NASCAR Heat 5 – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 33% DWG*

Need For Speed Heat EA Play 60% Publisher Sale

Need For Speed Heat Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 60% Publisher Sale

Need For Speed Hot Pursuit Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 40% Publisher Sale

NHL 21 Xbox One, Xbox Series X|S 55% Publisher Sale

NHL 21 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Sale

NHL 21 Great Eight Edition Xbox One, Xbox Series X|S 55% Publisher Sale

NHL 21: Rewind Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 55% Publisher Sale

Ninjin: Clash of Carrots Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 80% Anime Month Sale

No Man’s Sky Xbox Game Pass 50% DWG*

Null Drifter Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

One Piece World Seeker Xbox One X Enhanced 75% Anime Month Sale

One Piece World Seeker Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Anime Month Sale

One Piece: Burning Blood Xbox One, Xbox Series X|S 85% Anime Month Sale

One Piece: Burning Blood – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Anime Month Sale

Outbreak: The Nightmare Collection Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Override: Mech City Brawl Xbox One X Enhanced 70% Anime Month Sale

Pinball FX3 – Marvel Pinball Season 1 Bundle Add-On 50% Spotlight Sale

Pinball FX3: Jurassic World Pinball Add-On 60% Spotlight Sale

Raining Blobs Xbox Play Anywhere 80% Anime Month Sale

Raji: An Ancient Epiс Xbox One, Xbox Series X|S 33% DWG*

Secret Neighbor Xbox Game Pass 67% Spotlight Sale

I giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in offerta solamente per gli abbonati Gold.

Games with Gold febbraio 2021

A partire da oggi sono disponibili anche i nuovi Games with Gold di febbraio 2021, dal 16 febbraio al 15 marzo è possibile scaricare Dandara Trials of Fear Edition mentre dal 16 al 28 febbraio è possibile riscattare Lost Planet 2 per Xbox 360, compatibile con Xbox One e Xbox Series X/S. Restano disponibili fino a fine mese anche Gears 5 e Resident Evil HD Remaster.