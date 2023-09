Xbox Store: sconti su Xbox Game Studios, giochi acclamati dalla critica e molto altro

Siete alla ricerca di qualche nuova avventura videoludica? L'Xbox Store ha dato il via ad una grassa campagna di promozioni sui giochi in digitale: dopo il mare di sconti per la serie FPS di Call of Duty che ha compiuto vent'anni, è tempo di scoprire le altre offerte attualmente disponibili sulla piattaforma verde crociata.

Nell'Xbox Store è l'ora della festa: tra i giochi che hanno visto un abbassamento del loro prezzo rispetto a quello di listino troviamo Watch Dogs Legion, Halo Infinite, Control, Red Dead Redemption 2 e molto altro. Ciò è dovuto dall'inizio degli Xbox Game Studios Sale, dei Publisher Spotlight Series Sale e dagli sconti sui titoli acclamati dalla critica. Qui di seguito vi riportiamo un elenco parziale delle occasioni attualmente disponibili:

Sea of thieves 2023 Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Microsoft Flight Simulator Standard 40th Anniversary Edition passa da 69,99 euro a 45,49 euro, con uno sconto del 35%;

Halo Infinite (campagna) passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Halo: The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con un sconto del 75%;

Grounded passa da 39,99 euro a 26,79 euro, con uno sconto del 33%;

As Dusk Falls passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Alan Wake passa da 19,99 euro a 6,59 euro, con uno sconto del 67%;

Battletoads passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Blue Dragon passa da 19,99 euro a 6,59 euro, con un sconto del 67%;

Gears 5 passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Gears Tactics passa da 39,99 euro a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

Gears of War 4 passa da 19,99 euro a 6,59 euro, con uno sconto del 67%;

Grim Fandango Remastered passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

Hellblade Senua's Sacrifice passa da 29,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Control passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Kingdom Hearts 3 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%,

theHunter: Call of the Wild passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

Abzu passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65%;

Assetto Corsa competizione passa da 39,99euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Balan Wonderworld passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

BioShock: The Collection passa da 49,99 euro a 9,99 euro.

L'elenco di giochi in saldo sull'Xbox Store è lungo e ricco di grandi IP del passato e no. Negli ultimi giorni, infatti, una marea di sconti su giochi Xbox Series X ha invaso l'Xbox Store. Qualora foste interessati a saperne di più, vi rimandiamo all'elenco completo tramite la fonte che trovate in calce alla notizia.