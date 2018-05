Xbox Store: SEGA Mega Drive Classics e Moonlighter tra le novità della settimana

Come ogni mercoledì, Major Nelson ci tiene aggiornati sui nuovi giochi proposti su Xbox Store. Tra le novità di questa settimana troviamo SEGA Mega Drive Classics, Moonlighter e Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Dungeon Rushers: Crawler RPG

Dark Souls Remastered

Battle Knights

SEGA Mega Drive Classics

Shift Quantum

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Yoku's Island Express

Birdcakes

Moonlighter

Die for Valhalla!

ZAMB! Redux

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition

Preordini

Oh...Sir! The Hollywood Roast

Madden NFL 19

Hyper Universe: Pacchetto di Hyper Definitive Pre-Order

Mega Man 11

Ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri sono stati annunciati i Games With Gold di giugno: la line-up del prossimo mese sarà composta da Assassin’s Creed Chronicles Russia, Smite: Battlegrounds of the Gods, Sonic All-Stars Racing Transformed e Lego Indiana Jones 2.