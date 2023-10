Xbox Store, al via la serie Publisher Spotlight: quali sconti sono disponibili?

Come concludere al meglio il fine settimana, se non con un po' di giochi in promo per Xbox? Su Xbox Store ci sono tantissime serie famose in sconto e tanti titoli popolari da recuperare immediatamente. Tuttavia, le offerte non sono di certo finite qui: inizia la Serie Publisher Spotlight sulla piattaforma digitale del marchio verde crociato.

Dopo aver visto il meglio del meglio dell'offerta Game Pass Ottimizzata su Xbox Store, è giunto il momento di osservare nel dettaglio ciò che è presente sul sito ufficiale della sezione gaming di Microsoft: tra Madden NFL 24, Hell Let Loose, Lego Brick Tales e molto altro, le occasioni di videogiocare a basso costo non mancano affatto. Qui di seguito vi riportiamo un elenco dei titoli più popolari in sconto:

Madden NFL 24 passa da 79,99 euro a 40,00 euro, con uno sconto del 50%;

Atari 50 The Anniversary Collection passa da 39,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

LEGPO Bricktales passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

Hell Let Loose passa da 44,99 euro a 29,24 euro, con uno sconto del 35%;

UNO Ultimate Edition passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Sonic Colous Ultimate - Digital Deluxe passa da 44,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 60%;

F1 23 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

A Way Out passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Alien: Isolation passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Anthem passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Battlefield 1 passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65%;

Battlefield 2042 Xbox One e Xbox Sereis X|S passa da 79,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 70%.

Quante occasioni da non lasciarsi sfuggire! L'Xbox Store continua ad esser invaso da tantissime offerte per i veri videogiocatori.