Xbox Store, nuova settimana nuovi giochi gratis: è tempo dei Free Play Days con WWE 2K23

Mentre le offerte estive illuminano l'Xbox Store con tante incredibili avventure videoludiche in promozione, la piattaforma digitale della casa di Redmond è pronta ad accogliere una nuova ondata di giochi gratuiti a tempo limitato: arrivano i nuovi Free Play Days sull'Xbox Store e questa settimana è l'occasione perfetta per recuperare celebri IP.

Seguendo la scia positiva degli ultimi Free Play Days sull'Xbox Store che hanno reso gratis grandi avventure come The Witcher 3, la divisione gaming di Microsoft accoglie tre nomi importanti nell'elenco del catalogo provvisorio dei prossimi giorni. I titoli che seguiranno potranno essere scaricati e provati gratuitamente dal 3 al 6 agosto, accompagnando così l'utenza videoludica alla ricerca di nuove esperienze fino al termine del fine settimana.

Ma quali sono i nomi del momento? Tenetevi forte, perché questo è il momento per mazzate da urlo: tra le IP in elenco troviamo WWE 2K23, Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition e Descenders. Si tratta di un parco titoli di tutto rispetto, il quale terrà compagnia ad una buona fetta di utenti in previsione di un fine settimana che si fa sempre più vicino. Siete interessati ai tre giochi che sono stati rilasciati gratuitamente a partire da oggi? Il tempo ultimo per procedere con il download delle avventure sopraelencate è previsto per il 6 agosto alle 23:59 PDT, corrispondente alle ore 08:59 nostrane.