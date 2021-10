Xbox Store e lo strano caso dei giochi scomparsi: 18 titoli non possono essere scaricati

Qualcosa di strano sta accadendo sull'Xbox Store, dal quale è stata segnalata la scomparsa di ben diciotto giochi. Titoli come Pix the Cat ed Electronic Super Joy sono spariti improvvisamente dal catalogo.

I titoli in questione, oltre a non possedere più una scheda nel negozio, sono anche spariti dalle librerie dei giocatori che li avevano acquistati. In altre parole, questi utenti non possono più scaricare e giocare dei prodotti per i quali avevano regolarmente pagato. Questa la lista dei titoli interessati:

The Station

Marble Void

Electronic Super Joy

Mekazoo

JumpJet Rex

Q*bert REBOOTED: The XBOX One @!#?@! Edition

Monkey Pirates

SlashDash

Gemini: Heroes Reborn

Cubikolor

Past Cure

Defender's Quest: Valley of the Forgotten DX

Pix the Cat

Gemini Heroes Reborn (DE)

Frizzy

Mystery Castle

Tetrobot and Co

Gear Gauntlet

La stranezza della vicenda ha subito fatto pensare ad un mero errore dell'Xbox Store, anche perché tutti i giochi interessati continuano ad essere regolarmente in vendita sui negozi digitali della concorrenza. Ed effettivamente si è trattato proprio di questo: uno sviluppatore di Microsoft ha confermato sulle pagine di ResetEra che si è verificato un errore del tutto non intenzionale, al quale il team sta già lavorando per porvi rimedio. I giocatori dovrebbero vedere i suddetti giochi riapparire nelle prossime ore. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Xbox Store sono in corso gli sconti di Halloween.