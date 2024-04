Xbox Store, tante IP da non perdere con le offerte di primavera: ecco le migliori promo

Nella giornata di ieri l'Xbox Store ha dato il via alle Offerte di Primavera con un mare di giochi in sconto. Le avventure videoludiche acquistabili ad un prezzo inferiore a quello di listino sono parecchie, ma quali sono le migliori di esse? I nomi in lista sono numerosi e tra questi figurano alcune delle IP migliori del 2023, ma non solo.

Dopo aver dato il via alle promozioni dedicate agli sconti sui migliori giochi Bandai Namco, sono finalmente cominciati i Saldi di Primavera sull'Xbox Store. Il piatto forte dell'offerta è corposo: tra Diablo 4, Baldur's Gate 3, Forza Motorsport e Prince of Persia The Lost Crown, il divertimento è senza alcun dubbio assicurato. Eccovi allora la lista di giochi da recuperare nel corso di un mese spumeggiante come quello di aprile.

Skull & Bones - da 79,99 euro a 53,59 euro; sconto del 33%;

Baldur's Gate 3 passa da 69,99 euro a 62,99 euro, con uno sconto del 10%;

Suicide Squad Kill The Justice League passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Modern Warfare 3 Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

EA Sports FC 24 Standard Edition per Xbox One e Series X|S - da 79,99 euro a 15,99 euro; sconto dell'80%;

NBA 2K24 per Xbox Series X|S passa da 79,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 75%;

Mortal Kombat 1 passa da 74,99 euro a 37,49 euro, con uno sconto del 50%;

Prince of Persia The Lost Crown Deluxe Edition - da 59,99 euro a 35,99 euro; sconto del 40%;

Diablo IV Digital Deluxe Edition passa da 99,99 euro a 49,99 euro; sconto del 50%;

Forza Motorsport Standard Edition - da 79,99 euro a 51,99 euro; sconto del 35%;

Star wars Jedi Survivor passa da 79,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 55%;

Avatar Frontiers of Pandora Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 53,99 euro; sconto del 40%;

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition - da 59,99 euro a 39,99 euro; sconto del 40%.

Questa è solo una piccolissima parte delle promozioni che hanno preso piede nell'Xbox Store. Siete interessati a recuperare alcuni di questi titoli, approfittando dell'inizio del weekend per videogiocare? In tal caso, in calce alla notizia potete recuperare l'elenco completo delle promozioni.

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.