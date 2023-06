Xbox Store, tornano le attese offerte: Just Dance 2023 e Assassin's Creed tra i saldi

Il mare di giochi in sconto su Xbox Series X e One continua a proporre grandi avventure in saldo per tutti i giocatori: al di là di alcuni altisonanti nomi apparsi tra le fila delle recenti produzioni videoludiche del 2023, come Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Destiny 2 L'eclissi e non solo, troviamo anche altri colossal del settore.

In occasione delle promozioni che danno ufficiosamente il via all'estate e che riscaldano videoludicamente un periodo florido che porta l'hype alle stelle per gli attesissimi giochi di giugno 2023, lo Store Xbox ha messo in promozione esperienze del calibro di Just Dance 2023, Overcooked, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed The Ezio Collection e non solo. Qui di seguito vi riportiamo solo alcune delle offerte attualmente disponibili:

Bundle Hazelight (It Takes Two e A Way Out) passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Just Dance 2023 Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 31,49 euro;

Overcooked passa da 15,99 euro a 3,99 euro;

SpongeBob The Cosmic Shake passa da 39,99 euro a 31,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla Season Pass è ora in sconto da 39,99 euro a 15,99 euro;

Bundle Add-On Ultimate di Mortal Kombat 11 passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Code Vein Season pass va in sconto da 24,99 euro a 9,99 eruo;

Assassin's Creed Valhalla passa da 69,99 euro a 17,49 euro;

Assassin's Creed Odyssey passa da 69,99 euro a 13,99 euro;

Assassin's Creed Origins Gold Edition passa da 99,99 euro a 19,99 euro;

Assassin's Creed The Ezio Collection passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Assassin's Creed IV Black Flag passa da 49,99 euro a 29,99 euro con Gold;

Crisis Core Final fantasy VII Reunion passa da 59,99 euro a 41,99 euro con Gold;

Call of Duty WWII Gold Edition passa da 69,99 euro a 23,09 euro con Gold;

Dying Light - Hellraid passa da 9,99 euro a 3,49 euro con Gold;

Tra le occasioni del momento possiamo notare la forte presenza della saga di Assassin's Creed ideata dai ragazzi di Ubisoft, la quale si appresta a rivivere un ritorno alle origini con Assassin's Creed Mirage e il fascino di Baghdad.