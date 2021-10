Xbox Store si trasforma sul web: cambio look per il negozio Microsoft

In concomitanza con l'avvio dei nuovi sconti settimanali su Xbox Store, arriva dalla community verdecrociata un'interessante segnalazione relativa al negozio digitale Microsoft.

Come potete infatti verificare dallo screenshot presente in calce a questa news, che immortala la scheda prodotto di Halo: Infinite, in alcune regioni geografiche la versione web di Xbox Store si è completamente rinnovata. Con un deciso cambio di look, quest'ultima appare infatti molto più simile a quanto proposto dall'App di Xbox, con toni scuri a dominare il layout.

Al momento, il nuovo design della versione browser di Xbox Store non è disponibile in tutto il mondo. Ad esempio, il rinnovamento è già operativo in Canada, mentre il negozio digitale italiano presenta ancora il look tradizionale. In virtù dei primi avvistamenti, ad ogni modo, è probabile che presto tutte le regioni si uniformeranno al cambiamento segnalato. Cosa ve ne pare del nuovo look, lo preferite rispetto a quello originale di Xbox Store web?



Nel frattempo arrivano buone notizie anche per la prossima epopea di Master Chief. Proprio quest'oggi, martedì 5 ottobre, il dirigente Microsoft Aaron Greenberg ha svelato di aver giocato la campagna di Halo: Infinite. Che siano in arrivo interessanti novità per il comparto single player del titolo 343 Industries?