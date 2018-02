Xbox Store: al via i nuovi Deals With Gold e gli sconti dedicati ai giochi Electronic Arts

LarryHryb ha presentato i nuovi titoli protagonisti della promozione, acquistabili a prezzo scontato fino al 26 febbraio. Per l'occasione, sono anche stati avviati i saldi dedicati ai giochi

Tra i nuovi Deals With Gold di questa settimana si segnala la presenza di Final Fantasy XV e Halo Wars 2, entrambi venduti a 20,00 euro, e di Overwatch Game of the Year Edition, proposto invece a 30,00 euro.

In aggiunta a questi, fino a lunedì 26 febbraio i giocatori avranno anche l'opportunità di acquistare i titoli di Electronic Arts ad un prezzo fortemente scontato. FIFA 18 e Star Wars Battlefront 2, ad esempio, sono entrambi proposti a 28,00 euro (invece di 69,99 euro). Battlefield 1 Revolution, pacchetto comprendente il gioco base e il Premium Pass, può essere acquistato a soli 19,80 euro (invece di 59,99 euro). Trovate la lista con tutti i titoli scontati per l'occasione a questo indirizzo. Cosa ve ne pare? Ne approfitterete?