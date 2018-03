Xbox Store: al via le Offerte di Primavera su Gears of War 4, AC Origins, Cuphead e altri

Nelle scorse ore sono iniziate lesul, con sconti su numerosi titoli per Xbox 360, Xbox One e PC Windows 10.

Stando alla pagina dedicata, sono ben 389 i giochi che è possibile acquistare in sconto. Su molti di essi gli abbonati a Xbox Live Gold possono usufruire di un ulteriore taglio del 10%. Le offerte resteranno attive per 14 giorni a partire da oggi, fino lunedì 9 aprile.

Tra i titoli in sconto figurano Call of Duty: WWII, Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Star Wars Battlefront 2, Cuphead, Assassin's Creed Origins e moltissimi altri. Per una panoramica completa vi consigliamo di consultare questo indirizzo. Segnaliamo, inoltre, che nel Microsoft Store sono anche attivi i Deals With Gold, che a differenza delle Offerte di Primavera durano, come di consueto, una settimana.

Intanto, nella giornata di ieri Microsoft ha anche annunciato l'identità dei titoli che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass a partire dal mese di aprile. Sono in tutto 8, e tra loro spiccano Cities Skylines e Robocraft Infinity. Un periodo decisamente molto ricco per tutti gli utenti di Xbox Live, non c'è che dire. Approfitterete anche voi degli sconti messi a disposizione?