Xbox Store, un weekend all'insegna del gaming con i Publisher Spotlight: c'è CoD in promo

Non vi è bastato festeggiare la serie Amazon di Fallout con gli sconti sull'Xbox Store? In tal caso, è il momento di prendere parte alle ultime promozioni messe a punto dalla casa di Redmond con i Publisher Spotlight sullo Store di Xbox. È tempo di prepararsi ad un weekend all'insegna del gaming e degli sconti imperdibili! Pronti a saperne di più?

Come segnalato attraverso la sezione dal nome "Serie Publisher Spotlight" sull'Xbox Store, tra i nomi in auge presenti nella lista troviamo quello di Call of Duty Modern Warfare 3 e di altre iterazioni del brand Activision, senza dimenticare avventure del calibro di Alex Kidd, Tony Hawk's Pro Skater e tanto altro ancora. Ci sono state tante IP da non perdere con le Offerte di Primavera dall'Xbox Store e ciò non è cambiato con i Publisher Spotlight.

Call of Duty Modern Warfare 3 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%; Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - da 44,99 euro a 17,99 euro; -60% sul prezzo di listino;

- da 44,99 euro a 17,99 euro; -60% sul prezzo di listino; Alex Kidd in Miracle World DX è ora acquistabile a soli 3,99 euro, grazie al -80% sul costo di 19,99 euro;

è ora acquistabile a soli 3,99 euro, grazie al -80% sul costo di 19,99 euro; Bramble The Mountain King passa da 29,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

Call of Duty Black Ops 4 passa da 69,99 euro a 23,09 euro, con uno sconto del 67%;

Call of Duty Ghosts - da 69,99 euro a 23,09 euro; -67% sul prezzo di listino;

Crash Team Racing Nitro-Fueld passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

Crash Team Rumble - da 29,99 euro a 17,99 euro, grazie al -40% di sconto;

Diablo II Resurrected è ora acquistabile a soli 13,19 euro (-67% sul costo di 39,99 euro);

Diablo III Eternal Collection passa da 69,99 euro a 23,09 euro, con uno sconto del 67%.

Questa è solo una piccola porzione dei titoli disponibili ad un prezzo inferiore a quello di listino sull'Xbox Store. Siete curiosi di saperne di più sulla valanga di giochi in promozione? Allora vi invitiamo a controllare l'elenco completo tramite il link in calce alla notizia.