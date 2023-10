Xbox Store, il meglio dei Wishlist Sale: GTA 5, Hades e altri AAA del momento in saldo

Le pagine ufficiali della piattaforma verde crociata di Microsoft continuano a regalare grandi promozioni per molte delle perle videoludiche presenti nel mercato. Dopo l'ora dei regali con un'esclusiva Xbox 360 gratis per tutti, è tempo di vedere l'elenco completo dei giochi disponibili nella lista dei Wishlist Sale dell'Xbox Store.

Gli sconti continuano per i gamer con DMC 5, Asura's Wrath e altro tra le promo dell'Xbox Store, ma dalla nuova sezione dedicata alle offerte troviamo ulteriori nomi altisonanti: Grand Theft Auto 5, Hades, Gang Beasts e A Plague Tale Requiem sono solo alcuni dei tanti esempi. Volete saperne di più? Allora vi riportiamo il meglio dei Wishlist Sale presenti sull'Xbox Store:

Il meglio dei Wishlist Sale su Xbox Store è tutto da scoprire. Avete trovato qualche promozione interessante per i giochi presenti nella vostra lista dei desideri?

