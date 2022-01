Xbox Store: Yakuza Remastered Collection gratis nel weekend con i Free Play Days

Tornano come di consueto i Free Days Play, che mettono a disposizione per alcuni giorni una serie di titoli pronti per essere giocati gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. E Stavolta i Free Days Play ci portano nel cuore della malavita giapponese.

Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered sono infatti disponibili gratis dallo scorso 20 gennaio fino al prossimo 23 gennaio, permettendo in questo modo a tutti gli utenti di scoprire una parte della longeva saga con protagonista Kazuma Kiryu. Se volete quindi scoprire una particolare serie Action/Adventure con forte componente narrativa potrete subito avviare il download dei tre giochi realizzati dal Ryu Ga Gotoku Studio di SEGA tramite la vostra console oppure seguendo le istruzioni disponibili su Xbox.com.

E se volete continuare ad esplorare Kamurocho e tanti altri quartieri iconici delle più famose città nipponiche una volta finiti i giorni di prova gratis, potrete acquistare i tre giochi ad un prezzo scontato: i tre giochi della Yakuza Remastered Collection potranno essere acquistati singolarmente in edizione Standard con uno sconto del 50% per un periodo limitato. Considerato che lo sviluppo di Yakuza 8 è stato confermato da SEGA, i Free Play Days potrebbero essere l'occasione d'oro per scoprire la serie e, un poco alla volta, tutti gli altri episodi.