Xbox Studios, Activision e Bethesda quanto sono grandi? Le proporzioni in un grafico

Come ormai ben sappiamo, Microsoft ha comprato Activision per 70 miliardi, quella che potremmo considerare già da adesso la notizia dell'anno. Ciò porta quindi gli Xbox Game Studios a divenire ancora più enormi, dopo l'acquisizione di Bethesda avvenuta nel corso del 2021.

Ma precisamente quanto sono grandi gli studi in forza a Microsoft? Tramite un grafico pubblicato su Reddit possiamo scoprire con esattezza le dimensioni di Xbox Game Studios, Bethesda e Activision Blizzard, in termini di dipendenti totali sotto contratto. Dalla "torta" emerge un dominio in termini di dimensioni di Activision, che copre quasi il 75% del grafico grazie anche alla combo con Blizzard e King, a riprova di quanto è stato imponente l'ultimo affare di Microsoft. Seguono poi subito dopo gli Xbox Game Studios: tra i team interni il più grande risulta essere Mojang, seguito a ruota da 343 Industries.

Bethesda ricopre infine la fetta più piccola del grafico: il suo studio omonimo è quello di maggiori dimensioni, seguito da ZeniMax Online e da id Software. Il grafico potrebbe non essere completamente preciso, ma rende chiaramente l'idea della grandezza raggiunta da Microsoft in ambito gaming, ricordando inoltre che nelle statistiche sono contenuti tutti i singoli dipendenti e non solo gli sviluppatori.

Una grandezza che si riflette anche sulla produzione generale: sembra che ci siano oltre 50 giochi in sviluppo per Xbox, frutto degli innumerevoli team sotto etichetta Microsoft, che un poco alla volta plasmeranno il futuro del gaming secondo il colosso di Redmond.