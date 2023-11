Xbox Studios e TGA, come sono andate le esclusive? Bene ma non benissimo per Starfield

Nella giornata di oggi, il mondo videoludico è stato scosso dall'uscita ufficiale dell'elenco dei nominati al Game Of The Year ai The Game Awards 2023, con un elenco di tutto rispetto per alcune delle più grandi produzioni videoludiche uscite nel corso di quest'annata. Ma fra tutti i grandi studios, come sono andati i giochi del marchio Xbox?

Bene ma non benissimo, si potrebbe dire in linea di massima: fra tutti i candidati per ogni categoria premiata ai The Game Awards 2023, nessuna delle principali esclusive Xbox e dei titoli aggiuntisi in un secondo momento alla line-up dei first party (come nel caso di Diablo 4) ha ricevuto una nomination al GOTY 2023. Sorprende, dunque, l'assenza del gioco di ruolo targato Bethesda, Starfield, tra le fila dei titoli migliori dell'anno.

Ciò nonostante, le avventure di Tango Gameworks, Bethesda Game Studios, Blizzard e Turn 10 approdate negli ultimi undici mesi hanno ricevuto una nomination nelle seguenti categorie:

Hi-Fi RUsh ha ricevuto una nomination per la categoria "best action game", "best art direction", "best score and music", "best audio design" e "innovation in accessibility";

Starfield ha ricevuto una sola nomination per la categoria "best RPG";

Diablo 4 è presente nelle categorie "best multiplayer" e "innovation in accessibility";

Infine, Forza Motorsport ha due nomination nelle categorie "best sports/racing" e in "innovation in accessibility".

Gli Xbox Game Studios non parteciperanno alla corsa al GOTY, a differenza della concorrenza: infatti, la controparte Nintendo è al primo posto tra i publisher con ben quindi nominations. Sony, invece, è poco al di sotto della Grande N con 13 nomination. Segue a ruota la divisione gaming di Microsoft, infine, con 10 nomination totali.