Xbox Studios, torna ufficialmente l'ID@Xbox Digital Showcase: nuovi annunci all'orizzonte!

Il mondo videoludico di Microsoft è ancora in attesa di scoprire quale sarà l'avvenire di Xbox: come affermato ad inizio mese, potrebbe esserci già la data dell'Xbox Showcase di giugno, durante il quale la divisione della casa di Redmond dovrebbe fare diversi annunci. Tuttavia, non sarà necessario attendere ancora molto per ricevere delle novità.

Come affermato in via ufficiale dalla stessa Xbox, nei prossimi giorni si terrà l'ID@Xbox Showcase, in cui verranno mostrati tanti giochi in arrivo, inediti e no. Stando alle dichiarazioni rilasciate attraverso il comunicato presente nel sito della compagnia, "Oltre a trailer epici, gameplay inediti e nuove rivelazioni, lo show presenterà nuovi dettagli su giochi in arrivo". Tra gli esempi portati in campo troviamo Vampire Survivors, 33 Immortals e molto altro.

Rimangono ancora aperti i vari interrogativi sull'evento di punta dell'anno: dell'Xbox Showcase che ritornerà nel 2024 conosciamo soltanto la finestra temporale, ma nel frattempo i giocatori potranno ingannare l'attesa con tanti annunci. L'ID@Xbox Showcase si terrà il 29 aprile alle ore 19:00; siete pronti a scoprire tutta una nuova serie di giochi indipendenti molto attesi da giocare su PC e Xbox? Manca esattamente una settimana all'evento di cui sopra; perciò, almeno per adesso, non ci resta che attendere le ore 19:00 del prossimo 29 aprile per conoscere tante nuove avventure da giocare sull'ecosistema videoludico realizzato da Microsoft.

