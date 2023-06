Xbox supererà PlayStation e Nintendo entro il 2030? Sì, secondo le previsioni di Microsoft

Ovviamente tra i tantissimi documenti che stanno spuntando in rete grazie alla causa tra Microsoft e la FTC (Federal Trade Commission) non vi sono solo quelli relativi alle dichiarazioni dei boss di Activision e PlayStation. A tal proposito, stanno facendo discutere le parole di Satya Nadella, numero uno di Microsoft.

Stando al contenuto di un documento pubblicato dalla corte distrettuale californiana, il colosso di Redmond ha piani incredibili per il futuro di Xbox. Il file, risalente ad un anno fa (giugno 2022), mette in evidenza le aspirazioni di Microsoft, che vuole rendere l'ecosistema Xbox il primo al mondo entro il 2030. L'obiettivo è quindi di surclassare tutti i rivali in termini di guadagni e occupare il posto di leader nel settore dei videogiochi.

A sottolineare questo obiettivo sono le stime nei guadagni, che secondo gli analisti sono destinati a raddoppiare tra circa sette anni. Se nell'anno fiscale 2022 sono stati incassati 16,22 miliardi di dollari, si prevede che nel 2030 se ne guadagneranno 32,44. Tale cifra contribuirebbe, sempre secondo le previsioni, a far guadagnare al colosso americano un totale di 500 miliardi di dollari nel solo anno fiscale 2030 (considerando ovviamente anche gli introiti provenienti da sistemi operativi, software e hardware).

Sapevate che Microsoft vorrebbe che le esclusive console sparissero? Pare inoltre che Xbox ed il Game Pass non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati per l'anno fiscale 2022.