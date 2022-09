Xbox, svelato il Controller Mineral Camo: tutti i dettagli su prezzo, data e specifiche

Gli indizi dei giorni scorsi sull'arrivo di un nuovo controller Xbox Series X/S trovano conferma sul sito ufficiale di Microsoft con l'annuncio dell'Xbox Wireless Controller Mineral Camo, un pad in edizione speciale per PC, mobile e console verdecrociate.

La new entry della famiglia di accessori e periferiche della casa di Redmond riprende il caratteristico pattern mimetico della linea di pad inaugurata nel 2019 con i controller Xbox Night Ops Camo.

I toni del nuovo controller Mineral Camo riprendono le nuance oceaniche e i colori tenui dei cristalli di geode come il blu minerale, il viola scuro e il verde acqua. Oltre al pattern mimetico della colorazione, il nuovo design del controller Mineral Camo comprende anche delle funzionalità specifiche come le superfici scolpite e un grip rinnovato per garantire un maggiore comfort nelle sessioni di gioco più intense. Non mancano poi le aggiunte rappresentate dal D-pad ibrido e il tasto Condividi presente su tutti i pad della famiglia di console Xbox Series X/S.

Il nuovo Xbox Wireless Controller Mineral Camo Special Edition è disponibile a partire da oggi, 27 settembre 2022 al prezzo consigliato di 64,99 euro, con possibilità di acquisto su Microsoft Store o presso i rivenditori autorizzati.