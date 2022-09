Xbox: svelato il titolo dell'esclusiva sviluppata dagli autori di The Banner Saga?

Sebbene non sia ancora giunta una conferma ufficiale da parte di Microsoft, sembra che negli studi di Stoic, ovvero gli autori della serie di The Banner Saga, stia prendendo luce un nuovo titolo destinato ad approdare in esclusiva su piattaforme Xbox.

Del gioco ne hanno parlato gli insider Jeff Grubb e Jez Corden, ed è proprio quest'ultimo che ha fornito le ultime indiscrezioni riguardanti Project Belfry, così come è stato conosciuto sino ad oggi il progetto di Stoic. Stando a quanto dichiara l'editore di Windows Central, gli sviluppatori si riferiscono al gioco con il nome di "The Wandering Tower", ed è molto probabile che questo rimarrà il titolo definitivo al momento del reveal. Sfortunatamente, non vengono condivisi ulteriori dettagli riguardanti gameplay, storia o altri aspetti.

Secondo precedenti speculazioni e rumor emersi in rete, Project Belfry si porrà a metà tra un action rpg e un MMO. Gli annunci di lavoro di Stoic suggeriscono la presenza di loot, scaling del livello di difficoltà dei nemici e specifiche armi ed equipaggiamenti che si potranno ottenere in-game. Jeff Grubb aveva precedentemente accostato il titolo a Dragon's Crown e, dal punto di vista squisitamente estetico, a Princess Mononoke, uno dei film più celebri tra quelli realizzati da Studio Ghibli e Hayao Miyazaki. Al momento non ci sono conferme ufficiali su quanto riportato, e non rimane che attendere un eventuale annuncio da parte di Microsoft e Stoic Studio.