Xbox Svezia e Bethesda Nordic anticipano un evento ad aprile... Starfield? Forse no

Uno scambio di battute su Twitter tra i profili Xbox Svezia e Bethesda Nordic ha acceso gli animi, tuttavia potrebbe essere troppo presto per allarmarsi... ma riepiloghiamo cosa è accaduto esattamente.

In queste ore, il profilo Twitter Bethesda Nordic ha inviato un messaggio a Xbox Svezia chiedendo se ci fosse dell'hype per l'evento del 21 aprile. Evento del 21 aprile? Come mai non ne sappiamo nulla? Semplicemente perché ad oggi, almeno ufficialmente, non c'è alcun evento Xbox fissato per questa data.

Si tratta della data dell'evento di presentazione di Starfield? Probabilmente no, ma non possiamo escluderlo. Certo il fatto che non ci sia traccia di questo messaggio su altri profili delle due compagnie farebbe pensare ad un possibile evento locale, o magari semplicemente lo scambio di Tweet è avvenuto (per errore?) in anticipo sui tempi rispetto alle altre divisioni Xbox ed effettivamente il messaggio in questione svela la data dell'atteso evento di Starfield.

Secondo un rumor, la presentazione di Starfield avverrà a marzo e dunque non è chiaro cosa Xbox possa effettivamente in programma per la fine di aprile, l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi, come detto, di un evento locale o regionale per il Nord Europa, ne sapremo di più nelle prossime settimane.