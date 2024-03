Xbox, mai così tante ore giocate come a gennaio 2024: il merito è di questo titolo

Con un aggiornamento ufficiale pubblicato sulle pagine di Xbox Wire, Microsoft ha confermato un nuovo record storico raggiunto da Xbox nel mese di gennaio, con le home console della casa verdecrociata che si è resa protagonista di un inizio di anno sorprendente grazie ad un titolo in particolare.

Come avrete probabilmente intuito, stiamo parlando di Palworld, il "Pokémon con le pistole" che ha oltrepassato la soglia dei dieci milioni di giocatori su Xbox, come rivelato da Microsoft. Gennaio 2024 è quindi il miglior mese di sempre per la piattaforma per quanto riguarda le ore di gioco totalizzate dagli utenti.

Microsoft spiega che "Con oltre 3500 titoli di sviluppatori indipendenti in più di 100 paesi in sviluppo attivo per Xbox e Windows tramite il programma ID@Xbox, lavoriamo sempre per aiutare gli sviluppatori indipendenti a raggiungere più giocatori e per consentire agli utenti di trovare i migliori nuovi giochi. Il nostro nuovo portale open pitch e il nostro programma Indie Selects sono due modi con cui abbiamo sbloccato nuove opportunità sia per i creatori che per i giocatori".

Palworld ha raggiunto complessivamente più di 25 milioni di giocatori tra PC e Xbox, con il gioco che ricordiamo essere incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, per cui ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per un third-party. I profitti per Pocket Pair sono stati enormi, considerando che Palworld è costato meno di 7 milioni di dollari.

