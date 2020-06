Xbox, temi LGBTQI+ e integrazione: donazione di $250.000 e iniziativa Play with Pride

In occasione del mese tradizionalmente deputato agli eventi Pride, i vertici di Xbox hanno scelto di incrementare il proprio impegno a supporto dell'uguaglianza dei diritti.

Tramite un comunicato ufficiale, l'universo verdecrociato annuncia una donazione di 250.000 dollari in favore di Organizzazioni Non Governative che svolgono in tutto il mondo attività volte a supportare la comunità LGBTQI+ e a contrastare la discriminazione razziale. Per l'occasione, Xbox annuncia inoltre una linea di prodotti volti a promuovere la visibilità della causa. Riportante i simboli di Xbox e Mixer, la piattaforma streaming di proprietà della Casa di Redmond, potete visionare la collezione direttamente in calce a questa news.

In aggiunta, Microsoft ha scelto di mettere in evidenza alcune produzioni videoludiche, nell'ambito di un'iniziativa battezzata Play with Pride. Nel corso del mese di giugno, titoli selezionati dalla community LGBTQI+ andranno a comporre una collezione promossa su Xbox Store, Microsoft Store e Xbox Game Pass. L'iniziativa è per ora attivata esclusivamente in USA, Canada e Regno Unito ed include al suo interno un'ampia varietà di produzioni. Tra i giochi inclusi possiamo infatti citare tanto Borderlands 3 quanto Life is Strange 2. A questi ultimi si aggiungono inoltre Dragon Age: Inquisition, The Outer Worlds, Mass Effect Andromeda e molti altri.