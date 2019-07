Xbox: The Initiative assume ex sviluppatori di God of War e Naughty Dog

Qualche tempo fa, Microsoft aveva svelato che un suo nuovo studio di sviluppo di videogame fosse al lavoro su una nuova IP: lo studio è noto come The Initiative, e sembra che stia assumendo diversi talenti e volti noti nell'industria videoludica.

La sede di The Initiative è situata a Santa Monica, in California, e anche se al momento non è chiaro su cosa siano effettivamente al lavoro, c'è già di che essere entusiasti visti i curriculum dei nuovi arrivati. Microsoft ha infatti portato sotto la sua ala protettrice Ian Miller, Kai Zheng, Chris O'Neill e Ray Yeomans, level designer di God of War, il capolavoro in esclusiva su PS4.

Tra i neoassunti c'è anche il nome di Robert Ryan, già senior designer per Naughty Dog. Insomma, dai precedenti lavori dei talenti giunti in Microsoft, sembra che il nuovo videogame in sviluppo possa avere qualcosa a che fare col genere degli action-adventure, ma per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Inoltre, stando al sito ufficiale dello studio, The Initiative starebbe ancora cercando un art director, un senior gameplay animator, scrittori, ingegneri e produttori. Ci vorrà dunque un po' prima che l'organico venga complicato, per cui è plausibile che il primo titolo del team possa arrivare su Xbox Scarlett.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da The Initiative?