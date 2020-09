Xbox su Tik Tok e nuovi dettagli sul TGS: niente annunci per ulteriori acquizioni

Tra gli eventi in programma al Tokyo Game Show 2020, quest'anno solo in edizione digitale per ovvie ragioni, troviamo anche una diretta streaming verdecrociata.

La casa di Redmond ha infatti confermato la trasmissione di un Xbox Tokyo Game Show Showcase, durante il quale non saranno tuttavia diffuse informazioni legate alla next-gen. Per maggiore chiarezza e per indirizzare correttamente le aspettative del pubblico, i canali social di Xbox hanno pubblicato alcuni cinguetti riassuntivi dei contenuti previsti. In particolare, l'occasione consentirà di:

Celebrare giochi e autori videoludici nipponici;

Offrire informazioni sugli aggiornamenti in arrivo su PC per Microsoft Flight Simulator;

Celebrare la creatività della community giapponese di Minecraft;

Trasmettere contenuti in lingua giapponese;

Come potete verificare in calce, Microsoft conferma l'assenza di informazioni sulla next-gen Xbox ed esclude annunci legati ad ulteriori acquisizioni. L'appuntamento con Xbox Tokyo Game Show Showcase, lo ricordiamo, è fissato per le ore 14:00 di giovedì 24 settembre. In tema di acquisizioni, segnaliamo che Phil Spencer, Pete Hines e Todd Howard hanno di recente discusso del futuro di Bethesda in Microsoft.



Collateralmente, l'account Twitter ufficiale di Xbox ha inoltre comunicato l'apertura di un canale Tik Tok ufficiale di Xbox. La casa di Redmond sbarca dunque sul celebre social network: per raggiungere il profilo, potete sfruttare il link presente nel Tweet dedicato.