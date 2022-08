Xbox sarà al Tokyo Game Show: data e orario della conferenza di settembre

Microsoft ha annunciato che Xbox sarà al Tokyo Game Show di settembre, per l'occasione la compagnia terrà uno showcase in programma il 15 settembre alle 11:00 del mattino ora italiana per festeggiare e rendere omaggio alla community Xbox in Asia.

In questa occasione Xbox "svelerà alcuni aggiornamenti su titoli già noti sviluppati da studi interni e partner di tutto il mondo, tra cui studi giapponesi" non vengono invece citati nuovi annunci, esattamente com accaduto alla Gamescom, dove la casa di Redmond si è limitata ad una serie di aggiornamenti e update su produzioni già note, nulla vieta ovviamente che Microsoft non possa annunciare in questa occasione bundle o altre novità legate al mercato giapponese.

La lista eventi del Tokyo Game Show 2022 include showcase di Capcom, Konami, Square Enix, 505 Games e SEGA, l'evento giapponese si terrà a Tokyo dal 15 al 18 settembre, quattro giorni all'insegna del folklore giapponese e delle novità provenienti dal paese del Sol Levante.

Difficile attendersi grandi annunci da questa conferenza e come detto la maggior parte delle comunicazioni riguarderà il mercato asiatico, dove Xbox sta guadagnando terreno grazie al discreto successo riscosso negli ultimi mesi da Xbox Series X e Xbox Series S, due console che sembrano aver incontrato i gusti del pubblico giapponese.