Xbox al Tokyo Game Show: quanto durerà la conferenza Microsoft?

Microsoft sarà al Tokyo Game Show di fine settembre e per l'occasione terrà uno show Xbox in programma il 24 settembre, tuttavia in questa occasione non ci saranno novità su Xbox Series X, come confermato dalla casa di Redmond. Ma quanto durerà la conferenza?

Lo showcase Xbox TGS 2020 avrà una durata di 50 minuti e verrà trasmesso solamente in lingua originale giapponese, senza alcuna traduzione in inglese, essendo l'evento pensato esclusivamente per il pubblico giapponese e non avendo rilevanza internazionale.

La compagnia ha ribadito sui social che lo show Xbox al Tokyo Game Show 2020 includerà momenti dedicati alle community locali con creator e fan di Minecraft, spazio a Microsoft Flight Simulator e agli aggiornamenti dei giochi Xbox già noti, non ci saranno invece nuovi annunci e sopratutto nessun reveal legato a Xbox Series X.

L'annuncio di data di uscita e prezzo di Xbox Series X arriverà "quando saremo pronti per l'annuncio ufficiale", queste le parole di un portavoce di Microsoft. Con ogni probabilità l'azienda terrà un nuovo Inside Xbox a settembre per il mercato internazionale incentrato su Xbox Series X, nel momento in cui scriviamo però nulla è stato confermato a riguardo.