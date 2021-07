Xbox: torna disponibile all'acquisto su Amazon il controller Electric Volt

Su Amazon torna nuovamente disponibile una delle nuove colorazioni più ambite del nuovo controller per Xbox Series X|S, compatibile anche con Xbox One, PC Windows 10 e Android, ci riferiamo al modello Electric Volt.

Il nuovo controller è nuovamente acquistabile al prezzo di listino di 59,99 euro, fino a qualche giorno fa le disponibilità del prodotto erano completamente esaurite su Amazon ed il controller era in vendita da venditori terzi ad un prezzo nettamente maggiore.

Clicca qui per acquistare il nuovo controller Xbox nella colorazione Electric Volt

Vi segnaliamo inoltre che su Amazon è in vendita anche il nuovo controller Xbox (compatibile con Xbox One, Series S/X, PC, tablet e smartphone) in edizione limitata Space Jam: New Legends. Potrebbe esaurire nuovamente da un momento all'altro.

Il film che vedrà protagonista la star NBA LeBron James, arriverà nei cinema e su HBO Max il 23 Settembre 2021. Microsoft per l'occasione ha creato un controller in edizione limitata con le grafiche del nuovo film, acquistabile al prezzo di 64,99 euro, articolo venduto e spedito da Amazon.

Clicca qui per acquistare Xbox Wireless Controller Space Jam - Esclusiva Amazon

Il controller Xbox è acquistabile a prezzo scontato nella colorazione Blu Shock a 49,40 euro (una volta inserito l'articolo nel carrello verrà applicato uno sconto aggiuntivo di 2,60 euro).