Xbox: torna a mostrarsi in video Mercury, nuovo design dello store di Windows 10

A poche ore di distanza dalla pubblicazione delle prime immagini di Mercury, il redesign dell'interfaccia grafica dell'app Xbox su Windows 10 torna a mostrarsi in un paio di video.

La nuova applicazione dovrebbe essere stata pensata da Microsoft per mettere a tacere tutte le lamentele riguardanti non solo l'app Xbox attualmente in beta ma anche il Microsoft Store di Windows 10. Entrambi i negozi online risultano spesso difficili da navigare e sono in molti a considerarli inferiori per funzionalità e design a competitor come Uplay e Steam. Come potete vedere nei filmati allegati alla notizia, l'obiettivo del colosso di Redmond non è solo quello di proporre un'interfaccia molto più intuitiva ma anche di dare agli utenti un programma molto più rapido nella risposta ai comandi. Pare inoltre che Microsoft voglia integrare le due app attualmente disponibili implementando una scheda dedicata a Xbox Game Pass direttamente nello Store, così da non obbligare gli utenti a passare da un'app all'altra in base alle proprie esigenze.

Purtroppo non ci è dato sapere se il menu di Xbox Series X sarà simile a quello di Mercury e bisognerà attendere ancora un po' prima di scoprire se la prossima console Microsoft avrà un'interfaccia ancor più veloce e intuitiva di quella vista sull'attuale generazione.