Xbox, troppi pochi giochi nel 2022: Spencer si assume la colpa, ma il 2023 andrà meglio

A seguito del primo appuntamento con Xbox Developer_Update, Phil Spencer torna a parlare in lungo e in largo del gaming targato Xbox. Nonostante il crescente successo del Game Pass, il leader della divisione gaming di Microsoft ha ammesso che il 2022 appena concluso non è stato abbastanza ricco di contenuti per gli utenti.

Microsoft continua a lavorare dietro le quinte per offrire ai giocatori un ventaglio sempre più ampio di giochi, contenuti e servizi. Tuttavia, il 2022 non è stato un anno particolarmente brillante dal punto di vista delle pubblicazioni di esclusive e titoli di alto profilo, come ha ammesso lo stesso Spencer.

Stando alle dichiarazioni del leader di Xbox, tuttavia, le cose sono destinate a cambiare grazie ad una pubblicazione più serrata di titoli particolarmente ambiti dall'utenza a partire già da quest'anno.

"Il nostro impegno nei confronti dei nostri fan è che dobbiamo fornire una pubblicazione costante di grandi titoli che le persone possano giocare sulle nostre piattaforme, e non abbiamo fatto abbastanza nel 2022, non c'è dubbio", le sue parole. "E fondamentalmente, questo è dipeso da me. Sono io il capo dell'azienda".

Spencer si assume quindi tutte le responsabilità per un 2022 non all'altezza dell'utenza Xbox dal punto di vista del lancio di nuovi grandi giochi. In questi ultimi anni abbiamo assistito all'annuncio di diversi progetti come Hellblade 2, Fable, Perfect Dark e Avowed che tutt'ora rimangono nell'ombra.

Il 2023, intanto, ha accolto l'esplosivo debutto di Hi-Fi Rush e si arricchirà certamente con l'arrivo di giochi attesissimi come Starfield, Redfall e Forza Motorsport, che tuttavia arriverà più tardi del previsto secondo le ultime indiscrezioni ad opera di Jeff Grubb.