Xbox Two: Phil Spencer conferma l'inizio dei lavori su una nuova console

Microsoft non abbandonerà il mercato dei videogiochi e anzi, come confermato da Phil Spencer durante la conferenza E3, la casa di Redmond ha già iniziato ad investire nella prossima generazione di console Xbox.

Il team responsabile di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X ha già iniziato a lavorare sull'hardware di prossima generazione: "lavoreremo duramente e ci impegneremo per fornire ai giocatori un punto di riferimento per i videogiochi su console", queste le parole di Phil Spencer, il quale ha ribadito come Microsoft stia investendo anche sul Cloud e sull'Intelligenza Artificiale.

Lato software, l'azienda ha annunciato l'acquisizione di quattro studi di sviluppo, ovvero Playground Games (Forza Horizon), Compulsion Games (We Happy Few), Ninja Theory (Hellblade) e Undead Labs (State of Decay) oltre alla formazione di un nuovo team interno denominato The Initiative. Le compagnie citate inizieranno presto (o hanno già iniziato) a lavorare su progetti per la futura Xbox, oltre a sviluppare giochi per le console della famiglia Xbox One.