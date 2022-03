Xbox e UNICEF per l'Ucraina: i vostri punti Rewards diventano donazioni in euro

Il mondo della tecnologia in generale sta dimostrando solidarietà all'Ucraina per quanto sta accadendo. In questo contesto, anche le aziende del settore gaming si stanno mobilitando: ad esempio, Microsoft ora consente di usare i punti Rewards accumulati su Xbox per donare all'UNICEF.

Ricordiamo che i punti legati all'app Microsoft Rewards di Xbox generalmente potrebbero essere usati per ottenere benefici come buoni regalo o simili, ma ora la priorità è un'altra. Se volete, dunque, aiutare il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per quanto sta accadendo in Ucraina, dovete sapere che è adesso possibile effettuare donazioni concrete anche mediante i punti Rewards che avete accumulato negli anni giocando ed effettuando acquisti tramite console Xbox (ad esempio, di recente con Elden Ring c'è stata un'iniziativa simile).

Microsoft ha infatti posizionato nella schermata principale di Xbox un riquadro che consente di accedere rapidamente all'iniziativa. Premendo su quest'ultimo, potrete consultare tutti i dettagli del caso, approfondendo anche in che modo UNICEF sta aiutando l'Ucraina. Da qui potrete inoltre procedere alle donazioni: i punti Rewards vengono convertiti in euro. Ad esempio, 5.000 punti Rewards equivalgono a una donazione di 5 euro, 1.000 punti a 1 euro e 3.000 punti a 3 euro. Si possono anche effettuare più donazioni, nel caso abbiate ulteriori punti a disposizione in seguito alla prima donazione effettuata.

Per il resto, se non riuscite a trovare il banner nella schermata principale, potreste voler avviare l'app Microsoft Rewards su Xbox e cercare l'iniziativa. In alternativa, vi consigliamo di provare a dare un'occhiata al sito Web di Microsoft Rewards (effettuando il login con il vostro account Microsoft). In ogni caso, se non disponete di punti Rewards da utilizzare, potreste voler comunque approfondire il portale ufficiale di UNICEF, da cui si può donare mediante i classici metodi.