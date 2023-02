Xbox in vendita se salta l'affare Microsoft-Activision? Andy Robinson di VGC dice la sua

Continua ad esserci incertezza su quale sarà il futuro dell'affare Microsoft-Activision, al centro di profonde analisi da parte dei maggiori enti di antitrust internazionali. E c'è qualcuno che si domanda come potrebbe muoversi il colosso di Redmond con Xbox qualora gli accordi non andassero in porto.

Sulla questione si è soffermato Andy Robinson, editor in chief del portale VGC, che in una serie di messaggi su Twitter (adesso ad accesso limitato e dunque non più visibili a chiunque) ipotizza che Microsoft potrebbe anche decidere di mettere in vendita il marchio Xbox qualora l'affare con Activision saltasse. "Indipendentemente dalle parole di Spencer, so che per un sacco di esperti del settore la possibilità che Microsoft venda Xbox è concreta qualora l'affare venisse bloccato, anche se io penso che andrà comunque in porto", afferma Robinson in un primo tweet, per poi aggiungere che "il capitalismo ha dimostrato più volte che le logiche convenzionali non hanno davvero importanza se la freccia nei grafici non punta in alto a sufficienza. Io non credo che ciò accadrà, ma posso dire con una certa autorità che alcune persone importanti lo pensano".

Un pensiero piuttosto drastico seppur interessante, che comunque rimane sempre nell'ambito delle purissime ipotesi dato che non c'è al momento alcun tipo di segnale che lasci intendere una mossa simile da parte di Microsoft. E non a caso le parole di Robinson suscitano alcuni pareri contrastanti tra noti insider: se Jez Corden non esclude una simile possibilità qualora in futuro sia Satya Nadella che Phil Spencer dovessero lasciare Microsoft, per Tom Warren una simile possibilità è impensabile alla luce degli enormi investimenti che l'azienda sta compiendo nel settore gaming.

In ogni caso si resta sul presente, con Microsoft che ha proposto tutti i giochi Activision multipiattaforma per i prossimi 10 anni nel tentativo di alleggerire le preoccupazioni di antitrust e concorrenza.